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        Diyarbakır'da 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:17
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        Diyarbakır'da 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 3 noktada 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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