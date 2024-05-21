Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, Fırat Bulvarı'nda çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.