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        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:44 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:44
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        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, Fırat Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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