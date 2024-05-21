Diyarbakır'da mutfak tüpünün alev alması sonucu anne ve kızı yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Baykal Mahallesi'nde yaşayan Pakize Kılıç'ın (46), mutfak tüpü üzerinde yemek piştiği sırada başlığını değiştirmek istediği başka bir mutfak tüpü gaz sızıntısı sonucu alev aldı.

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