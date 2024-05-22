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        Diyarbakır'da hastalar anında müdahaleyle felç kalma riskinden kurtuluyor

        Beyin damarlarındaki tıkanık nedeniyle inme (felç) geçiren ve ölümle burun buruna gelen hastalar, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zamanla yarışan doktorların müdahalesiyle hayata tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:14
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        Diyarbakır'da hastalar anında müdahaleyle felç kalma riskinden kurtuluyor
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        Beyin damarlarındaki tıkanık nedeniyle inme (felç) geçiren ve ölümle burun buruna gelen hastalar, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zamanla yarışan doktorların müdahalesiyle hayata tutunuyor.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Reşit Yılmaz, yaptığı açıklamada, inmenin beyin damarlarının tıkanması ve kanaması sonrası ortaya çıktığını söyledi.

        Her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon kişinin inmeden dolayı hayatını kaybettiğini aktaran Yılmaz, vücudun tek tarafında, yüzde, kolda, bacakta uyuşma ve güçsüzlük, bilinç bulanıklığı, denge koordinasyon ve ani görme kaybı gibi durumlarda inmeden şüphe edilmesi ve hemen 112 Acil Servisin aranması gerektiğini belirtti.

        İnmenin bilinenin aksine tedavisi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, inme tedavisinde en önemli faktörün zaman olduğunu, damardan verilen pıhtı açıcı ilaçlarla ya da anjiyografi ile hastaların inmeden önceki hayatlarına dönebildiğini vurguladı.

        Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Çevre illerde bir inme vakası olduğu zaman 30 nöroloji uzmanının bulunduğu İnme Hattı üzerinden uzmanlarımız bizlere görüntüleri atıyor. Hastaya eğer bir anjiyografi ya da pıhtı açıcı ilaç tedavisi gerekiyorsa hastayı hemen kabul ediyoruz. Kara ambulansı, uçak ambulansıyla hastayı merkezimize gönderiyorlar. İnme hastalığına acil müdahale edilmesi lazım. Dakikalarla yarışıyoruz. 1 dakikada yaklaşık olarak 1,9 milyon beyin hücresi ölmekte. O yüzden zaman çok önemli. Çevre illerden de hastaları kabul etmekteyiz. Erken müdahale ile hastalar inmeden önceki hayatlarına geri dönebiliyorlar. Erken müdahale edilmediği takdirde hastalar yatağa bağımlı kalabiliyor. Bu hastalıkta ölümle sonuçlanabiliyor."

        Yılmaz, Diyarbakır'daki merkez sayesinde hastaların batı illerine gitmek zorunda kalmadıklarını sözlerine ekledi.

        Merkezde tedavi gören hastalardan Kaya Taş da felç geçirdiğini esnada hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, "Gözlerimi açtığımda hastaneydim. Şu an iyiyim. Yürüyebiliyorum ve bundan dolayı da doktorlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Taş'ın oğlu Hamit Taş ise felç geçiren babasının çok kötü olduğunu, bu nedenle hemen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduklarını bildirdi.

        Hamit Taş, "İlk anda babamı kaybettim diye düşündüm. Şu an durumu çok güzel. Yürüyor ve konuşuyor." dedi.

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