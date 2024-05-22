Dicle Üniversitesinde kantine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Dicle Üniversitesinde (DÜ) kantine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Dicle Üniversitesinde (DÜ) kantine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
DÜ Eğitim Fakültesi kantinine, dün gece kapalı olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.
Saldırıda kantinin camları kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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