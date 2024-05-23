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        Diyarbakır'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 18'i tutuklandı

        Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:03
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        Diyarbakır'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 18'i tutuklandı
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        Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin kent merkezinde son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda, 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aranan 76, narkotik suçlardan da 98 olmak üzere 174 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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