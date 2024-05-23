Diyarbakır'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 18'i tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin kent merkezinde son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda, 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aranan 76, narkotik suçlardan da 98 olmak üzere 174 şüpheli gözaltına alındı.

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