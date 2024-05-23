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        Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan 49 yunus polisi sertifikalarını aldı

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir aylık eğitimlerini tamamlayan motosikletli yunus polislerine sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:18
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        Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan 49 yunus polisi sertifikalarını aldı
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        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir aylık eğitimlerini tamamlayan motosikletli yunus polislerine sertifika verildi.

        İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, merkez Kayapınar ilçesinde Şehir Stadyumu yanındaki eğitim alanında düzenlenen sertifika töreninde, eğitimlerini tamamlayan polisleri kutladı.

        Diyarbakır'da göreve başladığı 2022 yılında 100 personel ve 30 motosikletten oluşan yunus timindeki personel sayısını 150'ye, motosiklet sayısını 52'ye çıkardıklarının belirten Kaya, bir aylık eğitim kursuna Diyarbakır'dan 16, Bitlis'ten 6, Elazığ'dan 7, Bingöl'den 9, Siirt'ten 6, Adıyaman'dan 3 ve Tunceli'den 2 olmak üzere toplam 49 yunus polisinin katıldığını söyledi.

        Mezun olan yunuslarla sayılarını ve güçlerini artırdıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

        "Diyarbakır'da polisimizin daha görünür olmasını, emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olmasını hedeflemekteyiz. 2023-2024 yıllarında ilimizde suçla mücadelede büyük mesafe katettik. Önceki yıllara kıyasla tüm asayiş suçlarında azalma sağladık. Ülkemiz genelinde Diyarbakır, 81 il içerisinde suçların azaltılmasında en üst sıralara yükselmiştir. Bu da ana etkenlerinden olan yunuslarımızın daha fazla görünür olması, olaylara en hızlı şekilde müdahale etmesinden kaynaklanmaktadır."

        Suçla mücadelede daha fazla başarıya ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Kaya, Diyarbakır'da tüm suçlarda geçen yıla kıyasla yüzde 10 oranında bir azalma olduğunu bildirdi.

        Kaya, "Diyarbakır'ımızın huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Mezun olan polislerimize üstün başarılar diliyorum." dedi.

        Programda, yunus timleri gerçekleştirdikleri gösteride, Türk bayrağı açarak geçiş yaptı, zeybek oynadı.

        Daha sonra yunus polislerine sertifikaları, asayiş olaylarında gösterdikleri üstün başarıdan dolayı 8 polise de madalya verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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