Diyarbakır'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timlerince kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla "Piston" adlı operasyon düzenlendi.

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