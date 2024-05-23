Diyarbakır'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timlerince kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla "Piston" adlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sahte kimlik kullandıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin nitelikli yağma suçundan 13 yıldır arandığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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