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        Diyarbakır'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:29
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        Diyarbakır'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timlerince kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla "Piston" adlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, sahte kimlik kullandıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan birinin nitelikli yağma suçundan 13 yıldır arandığı tespit edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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