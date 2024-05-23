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        Şırnak'ta görüntülenen "yamyam tombul çekirge" Dicle Üniversitesinde inceleniyor

        BESTAMİ BODRUK - Şırnak kırsalında görülen yamyam tombul çekirge, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalında incelenerek türü tespit edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:13
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        Şırnak'ta görüntülenen "yamyam tombul çekirge" Dicle Üniversitesinde inceleniyor
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        BESTAMİ BODRUK - Şırnak kırsalında görülen yamyam tombul çekirge, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalında incelenerek türü tespit edilecek.

        Doğada nadir olarak 1000 rakımın üzerindeki yerlerde görülen, otla beslenmesinin yanı sıra yumurtasını daha kaliteli hale getirmek için erkeğini yiyen yamyam tombul çekirgeler, 2020 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin sınırları içinde yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'da kayıtlara girdi.

        Nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listeye alınması için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğine başvurusu yapılan yamyam tombul çekirgeler, kanatsız olduğu için geniş bir alana yayılamıyor.

        - Çok sayıda alt türü var

        Şırnak kırsalında görülen ve Anadolu Ajansı

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