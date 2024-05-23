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        Diyarbakır'da 21 özel öğrenci törenle mezun oldu

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 21 özel öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:28
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        Diyarbakır'da 21 özel öğrenci törenle mezun oldu
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 21 özel öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli bireylere eğitim verilen Sur Özel Eğitim Meslek Okulu ilk mezunları için tören düzenledi.

        Okul Müdürü Erkan Demirci, törende yaptığı konuşmada, bir yandan ilk mezun vermenin sevincini yaşadıklarını, diğer yandan da öğrencilerinden ayrılacaklarını için üzgün olduklarını söyledi.

        Mezun olan bazı öğrencilerin farklı alanlarda istihdam edileceklerini anlatan Demirci, "Bu bir başlangıçtır. Yepyeni bir hayata başlıyorsunuz. Her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz ilk geldiklerinde bambaşka duygular içerisindeydik. Bugün ise başladığımız yerden çok ilerideyiz. Bu gurur öğretmenlerimizin, okulumuzun ve velilerimizindir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından özel öğrencilerden oluşan koro, müzik dinletisi sundu.

        Tören, öğrencilerin mezuniyet pastası kesmesi ve kep atmasıyla sona erdi.

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