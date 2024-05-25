Diyarbakır'da öğretmenler resim sergisi açtı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, öğretmenler ve davetliler, açılışı yapılan sergideki eserleri inceledi, öğretmenlerden bilgi aldı.

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