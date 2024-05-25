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        Diyarbakır'da öğretmenler resim sergisi açtı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görev yapan öğretmenlerin resimlerinden oluşan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:00
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        Diyarbakır'da öğretmenler resim sergisi açtı
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        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görev yapan öğretmenlerin resimlerinden oluşan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında alışveriş merkezinde 36 öğretmenin yaptığı resimler sergileniyor.

        Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, öğretmenler ve davetliler, açılışı yapılan sergideki eserleri inceledi, öğretmenlerden bilgi aldı.

        Sergi, iki gün boyunca ziyarete açık olacak.

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