Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
Diyarbakır'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı mevkisinde Mehmet T'yi silahla yaralayan avukat Yücel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aziziye Mahallesi'nde dün, Yücel B. ile Mehmet T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Mehmet T. yaralanmıştı.
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