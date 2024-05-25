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        Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

        Diyarbakır'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:20 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:20
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        Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
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        Diyarbakır'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı mevkisinde Mehmet T'yi silahla yaralayan avukat Yücel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Aziziye Mahallesi'nde dün, Yücel B. ile Mehmet T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Mehmet T. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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