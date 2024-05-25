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        Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:18 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:18
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        Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Sivil toplum kuruluşların kadın temsilcileri öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de bir araya gelen kadınlar, "Filistin'e Özgürlük" yazılı pankart açtı.

        Kadınlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail karşıtı slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Grup adına açıklama yapan Elif Fidantek, Gazze'ye yönelik zulmün 7 Ekim'den bu yana devam ettiğini söyledi.

        Kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm Gazzelilerin bu zulümden etkilendiğini dile getiren Fidantek, şunları kaydetti:

        "Hiçbir otorite kabul etmeyen siyonist rejim, gerek insan haklarını gerekse de uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek soykırım suçu işlemektedir. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ayrımı yapmaksızın herkese karşı canice saldıran siyonist rejim, sözde kendini savunma adı altında yaptığı saldırılarla birçok savaş suçu işlemiştir. BM raporlarında da yer aldığı üzere kimyasal silahlar kullanmış, saldırılması yasak olan hastane, okul, ibadethane gibi yerleri tarumar etmiş ve Gazze'de yaşanılacak tek bir yer bırakmayarak 1 milyon 400 bin insanı Refah Sınır Kapısı'nda açlığa, susuzluğa ve ölüme terk etmiştir."

        Katliamın bir an önce durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizen Fidantek, İsrail ürünlerinin protesto edilmesi çağrısı yaptı.

        Dua okunmasının ardından etkinliğe katılan çocuklar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı.

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