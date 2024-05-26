Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

Ayrıca, şüphelilerin hesaplarında yoğun ve yüksek hacimde para trafiği olduğunun anlaşılması üzerine bankalarla gerekli yazışmalar yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Söz konusu adreslerde yüksek miktarda para ele geçirildi, bulunan çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerlerine güvendikleri kişileri aldıkları, çete üyelerinin polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynayan kişilerden elden para aldığı, yasa dışı bahis oynamak isteyen kişiye güven vermek için yasa dışı bahis sitesi üzerinden iki sıfır silerek kupon oluşturdukları, kupon tutmayınca da paranın çetenin kasasına girdiği belirlendi.

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