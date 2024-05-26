Diyarbakır'da çatısına yıldırım isabet eden depo, çıkan yangında hasar gördü
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
Şehitlik Mahallesi Tatlıcılar Sitesi yanında bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda gece saatlerinde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle çökme meydana gelen depo kullanılamaz hale geldi.
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