Diyarbakır'da 1 öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin minibüs sürücüsü tutuklandı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde 24 Mayıs'ta, H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil ile Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüsün çarpıştığı, otomobilde bulunan 4 öğretmenden R.A'nın yaşamını yitirdiği, 3 öğretmenin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 3 öğretmenin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.

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