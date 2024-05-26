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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Doğu ve Güneydoğu'da kutlandı

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın başarısı, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:46 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:46
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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Doğu ve Güneydoğu'da kutlandı
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        Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın başarısı, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da kutlandı.

        Diyarbakır'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

        Mahabat Bulvarı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar da ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde de taraftarlar kutlama yapmak için bir araya geldi.

        Taraftarların yaptığı kutlamaya engel olmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

        - Bingöl

        Bingöl'de Genç Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla meşale yaktı, şampiyonluk sevincini yaşadı.

        Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar kentin farklı noktalarında kutlamaları sürdürdü.

        - Batman

        Batman'da Galatasaray taraftarları araçlarıyla şehir turu attı.

        Atatürk Parkı ve Turgut Özal Bulvarı'nda buluşan taraftarlar meşale yakarak, kutlama yaptı.

        - Mardin

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Vali Ozan Caddesi'nde toplanan taraftarlar ellerinde bayraklarla tezahürat yaptı, meşale yaktı, havai fişek attı.

        Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.

        - Siirt

        Siirt'te Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan taraftarlar, buradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

        Üzerlerinde Galatasaray forması, ellerinde bayraklarla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, daha sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki Galatasaray Taraftarlar Derneği önünde bir araya geldi.

        Meşaleler yakan taraftarlar, kentin işlek caddelerinde araçlarla konvoy oluşturdu.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ellerinde bayraklar, konfetiler ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı.

        Taraftarlar takımları lehine tezahürat yaparak, araçlarıyla şehir turu attı.

        Cizre ilçesinde de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu, takımları lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

        - Elazığ

        Cumhuriyet Meydanı ve Elazığ Öğretmenevi önünde toplanan taraftarlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla takımları lehine slogan attı, şampiyonluk sevincini yaşadı.

        Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak, müzik eşliğinde şehir turu attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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