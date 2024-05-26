Galatasaray'ın şampiyonluğu Doğu ve Güneydoğu'da kutlandı

Cumhuriyet Meydanı ve Elazığ Öğretmenevi önünde toplanan taraftarlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla takımları lehine slogan attı, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Cizre ilçesinde de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu, takımları lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

Üzerlerinde Galatasaray forması, ellerinde bayraklarla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, daha sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki Galatasaray Taraftarlar Derneği önünde bir araya geldi.

Atatürk Parkı ve Turgut Özal Bulvarı'nda buluşan taraftarlar meşale yakarak, kutlama yaptı.

Taraftarların yaptığı kutlamaya engel olmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde de taraftarlar kutlama yapmak için bir araya geldi.

Mahabat Bulvarı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar da ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın başarısı, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da kutlandı.

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