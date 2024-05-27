Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın fethinin 1385. yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi

        Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümü dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 06:51 Güncelleme: 27.05.2024 - 06:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın fethinin 1385. yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümü dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

        Fetih Camisi'nden sabah namazı sonrası meşaleler eşliğinde başlayan yürüyüş, Hz. Süleyman Camisi'ne kadar sürdü.

        Cami yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Celal Büyük dualar okudu.

        Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı açıklamada, İslam dininin hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve barış dini olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'da 1385 yıldır ezanın dinmediğini ifade eden Su, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin her yerinde, her karış toprağında şehitlerimizin kanları var. İnşallah kıyamete kadar camilerimizde ezanlarımız dinmeyecek, gönderlerimizden bayraklarımız inmeyecek. O günden bugüne nice şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama her zaman vatan topraklarına sahip çıktık. Vatanımıza, toprağımıza ve mukaddesatımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Diyarbakır'ımızın Fethi'nin 1385. yılını tebrik ediyorum."

        Daha sonra, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

        Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, HÜDA PAR İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        İsrail, Filistinliler'in kampını hedef aldı: 40 ölü
        İsrail, Filistinliler'in kampını hedef aldı: 40 ölü
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet

        Benzer Haberler

        Galatasaray'ın şampiyonluğu Doğu ve Güneydoğu'da kutlandı
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Doğu ve Güneydoğu'da kutlandı
        Diyarbakır'ın fethinin 1385. yılı dolayısıyla yürüyüş ve etkinlik
        Diyarbakır'ın fethinin 1385. yılı dolayısıyla yürüyüş ve etkinlik
        Başından ve kolundan vurulmuş halde bulundu; sevgilisi 16 yaşındaki kız çoc...
        Başından ve kolundan vurulmuş halde bulundu; sevgilisi 16 yaşındaki kız çoc...
        Diyarbakır'da AFAD'dan su üstü arama kurtarma eğitimi
        Diyarbakır'da AFAD'dan su üstü arama kurtarma eğitimi
        Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Ruken öğretmenin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
        Ruken öğretmenin öldüğü kazada sürücü tutuklandı