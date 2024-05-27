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        KOSGEB desteğiyle çalışan sayısını 350'ye çıkardı, 400 kişiye daha istihdam sağlayacak

        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle tekstil fabrikası kuran ve çalışan sayısını her yıl artıran girişimci, ikinci fabrikayı hizmete açmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:45
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        KOSGEB desteğiyle çalışan sayısını 350'ye çıkardı, 400 kişiye daha istihdam sağlayacak
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        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle tekstil fabrikası kuran ve çalışan sayısını her yıl artıran girişimci, ikinci fabrikayı hizmete açmak için çalışıyor.

        İstanbul'da uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan Cengiz Çakmak, 2019'de işini memleketinde sürdürmek için Diyarbakır'a döndü.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kiraladığı fabrikada 15 çalışanla tekstil ürünleri imalatına başlayan Çakmak, başvurusu üzerine 2020'de KOSGEB İleri Girişimcilik Programı kapsamında 110 bin lira hibeden yararlandı.

        Hibe desteğiyle büyüttüğü fabrikasında çalışan sayısını 150'ye çıkaran Çakmak, geçen yıl KOBİ-GEL Destek Programları kapsamında da 1 milyon 28 bin lira faizsiz kredi ve 170 bin lira hibe olmak üzere toplam 1 milyon 198 bin lira destek aldı. Fabrikasındaki makine sayısını artıran Çakmak, istihdam ettiği kişi sayısını da 350'ye yükseltti.

        İkinci fabrikasını açmak için çalışma yürüten Çakmak, burada da 400 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

        - "Memleketime hizmet etmek istiyorum"

        Girişimci Cengiz Çakmak, AA muhabirine, 1995 ile 2019 arasında İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştığını söyledi.

        Yaklaşık 5 yıl önce döndüğü memleketinde fabrika kiraladığını, KOSGEB destekleriyle çalışan sayısını artırdığını ve işini büyüttüğünü aktaran Çakmak, "Şu ana kadar yurt içi ve yurt dışındaki firmalar için fason üretim yapıyorduk. Önümüzdeki süreçte kendi markamızla üretim yaparak ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

        Firma olarak büyümeye devam edeceklerini dile getiren Çakmak, şu an ikinci fabrikayı faaliyete sokmak üzere olduklarını bildirdi.

        İkinci fabrikada da yaklaşık 400 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğini ifade eden Çakmak, "Yatırımlar yaparak memleketime hizmet etmek istiyorum. Ülke ekonomisine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Memleketime hizmet etmekten, insanımıza ekmek kapısı açmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Memleketimize yatırımlar yaparak istihdam sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Fabrika çalışanı Esma Çakir de iş imkanı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Çalışmaya başladıktan sonra hayatının değiştiğini belirten Çakir, "Ailemin ihtiyaçlarını karşıladım. İhtiyacım olan her şeyi alabildim." dedi.

        Sultan Ekin de ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşadığını, kentte daha fazla fabrika açılmasını ve böylelikle daha çok kişinin istihdam edilmesini istediklerini kaydetti.

        - "Yeni girişimcilerimizin yanındayız"

        KOSGEB İl Müdürü Vedat Güler, genç ve kadın girişimciler ile KOBİ'lere ciddi destekler verdiklerini, rekabet gücünü, istihdam ettikleri kişi sayısını, ihracat ve imalatla ilgili kapasitelerini artırmak için girişimcilere her türlü desteği sunduklarını belirtti.

        Çakmak'ın açtığı fabrikanın KOSGEB destekleriyle geliştiğine dikkati çeken Güler, "Firmamız, ciddi anlamda istihdam sağlayan örnek teşkil edebilecek iyi bir firma. İlimizde istihdama çok ciddi anlamda katkı sunmuştur. KOSGEB olarak tam da istediğimiz bu. Girişimcilerimizi destekliyoruz, sağladıkları istihdamla ilimize, ülkemize katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Girişimcilik desteklerinin güncellendiğini dile getiren Güler, desteklerin üst limitlerinin artırıldığını bildirdi.

        Güler, "Yeni girişimcilerimizi bu destek programlarımızdan faydalanmak için KOSGEB'e müracaat etmelerini bekliyoruz. Yeni girişimcilerimizin yanındayız, her türlü destekle onlarla birlikteyiz. Yeni destek programımızın üstü limiti 2 milyon lirayı bulmakta. Bu destekten faydalanmalarını bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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