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        Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı

        Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:53
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        Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı
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        Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mehmet Masum Ensari, parti binasında düzenlenen toplantıda, 27 Mayıs darbesiyle Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığını söyledi.

        Bu ilk darbenin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını ifade eden Ensari, şunları kaydetti:

        "Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük ders verilmiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

        Ensari, ayrıca Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarını kaybedenlere sabır diledi.

        - Batman

        Batman'da AK Parti İl binası önünde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Mahmut Yıldız, 27 Mayıs darbesi ile millete savaş açan cuntacı zihniyetin demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını, masum insanları hukuk dışı idam ettiğini belirtti.

        Tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andıklarını ifade eden Yıldız, "İdam edilenler sadece milletin vekili değil demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Benzer senaryo 15 Temmuz'da da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da bozmuştur." dedi.

        Basın açıklamasına AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı.

        - Şırnak

        AK Parti Şırnak İl Başkanlığı önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, 27 Mayıs darbesi ile dönemin zihniyeti tarafından Menderes ve arkadaşlarının hukuk dışı idam edildiğini dile getirdi.

        Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığının altını çizen Erkan, "Darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi ve özgürlüklerin sürmesi adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasına, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Taşkın da iştirak etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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