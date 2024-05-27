Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden geriye buruk hikayeler kaldı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler geride buruk hikayeler bıraktı.

Kazada yaşamını yitirenlerden Serhat, eşi İpek ve kızı Elif Taraman'ın cenazesi Diyarbakır'ın Hani ilçesine getirildi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Defin sırasında Taraman ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Acılı aileye ilçe merkezindeki Remzi Gülten Baycan Taziyeevi'nde taziye ziyaretleri sürüyor.

Serhat Taraman'ın ağabeyi Neşet Taraman, AA muhabirine, kardeşinin Hani-Diyarbakır arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste şoför olduğunu söyledi.

Kardeşinin, eşi İpek, kızı Elif ve oğlu Enes ile dün İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını belirten Taraman, "Serhat bugün saat 14.30'da İstanbul'a gidecekti. Ablamız ameliyat olacak diye dün 10.30 otobüsüne eşi ve çocuklarıyla binerek gitti. Ablamın ameliyatına yetişmek için gittiler. Allah'ın takdiri, bugün gitmiş olsaydı belki böyle olmayacaktı." diye konuştu.