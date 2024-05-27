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        Diyarbakır'da atıl durumdaki okulun bahçesi yeniden düzenlendi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Gökhan Demir İlkokulu'nun atıl durumdaki bahçesi, "Daha Temiz Bir Dünya İçin Biz De Varız" kampanyası kapsamında yeniden düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:08
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        Diyarbakır'da atıl durumdaki okulun bahçesi yeniden düzenlendi
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Gökhan Demir İlkokulu'nun atıl durumdaki bahçesi, "Daha Temiz Bir Dünya İçin Biz De Varız" kampanyası kapsamında yeniden düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığının "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında Şehit Gökhan Demir İlkokulunda ,"İyi Uygulamalar Yarışması"na katılmak ve öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla "Daha Temiz Bir Dünya İçin Biz De Varız" kampanyasını hayata geçirildi.

        Kampanya kapsamında okulun arka tarafında bulunan atıl durumdaki alan okul idarecileri, personel, öğrenciler ve veliler tarafından daha yaşanabilir hale getirilmesi için düzenlendi.

        Kampanyanın koordinatörü sınıf öğretmeni Esin Avşar, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Okulun arka bahçesini temizleyerek duvarları boyadık, resimler çizdik. Ayrıca, kampanya kapsamında okul ve çevresindeki parklarda da temizlik çalışması yaptık. Öğrencilere çevre ve temizliğin önemi konusunda bilgi verdik." dedi.

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