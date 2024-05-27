Diyarbakır'da atıl durumdaki okulun bahçesi yeniden düzenlendi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Gökhan Demir İlkokulu'nun atıl durumdaki bahçesi, "Daha Temiz Bir Dünya İçin Biz De Varız" kampanyası kapsamında yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında Şehit Gökhan Demir İlkokulunda ,"İyi Uygulamalar Yarışması"na katılmak ve öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla "Daha Temiz Bir Dünya İçin Biz De Varız" kampanyasını hayata geçirildi.

Kampanya kapsamında okulun arka tarafında bulunan atıl durumdaki alan okul idarecileri, personel, öğrenciler ve veliler tarafından daha yaşanabilir hale getirilmesi için düzenlendi.