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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:12
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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır’ın Lice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Medeni Ç'nin kullandığı 23 ACJ 349 plakalı otomobil, kırsal Ziyaret Mahallesi Fis Ovası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Orhan Ç. ve eşi Hayriye Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Orhan Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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