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        Mersin'deki trafik kazasına karışan otobüsün Diyarbakır Otogarı'ndan çıkışı güvenlik kamerasında

        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün Diyarbakır Otogarı'ndan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:33
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        Mersin'deki trafik kazasına karışan otobüsün Diyarbakır Otogarı'ndan çıkışı güvenlik kamerasında
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        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün Diyarbakır Otogarı'ndan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptığı kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Sürücüsü Ali G'nin Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve tutuklandığı otobüsün, Diyarbakır Otogarı'ndan çıkışı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, yolcuların binmesi ve valizlerin yerleştirilmesinin ardından otobüsün perondan ayrılarak otogardan çıktığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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