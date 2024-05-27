Mersin'deki trafik kazasına karışan otobüsün Diyarbakır Otogarı'ndan çıkışı güvenlik kamerasında

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptığı kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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