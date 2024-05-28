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        Diyarbakır'da "Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından "Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:48
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        Diyarbakır'da "Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından "Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık turizmi alanındaki gelişimi daha ileriye taşıma hedefiyle yapılan çalıştayda, sağlık turizmini kapsayan mevcut durumların tespiti ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalar ele alındı.

        Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bulut, sağlık turizmi potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

        Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Serçek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan sunum yaptı.

        Sağlık turizminin dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu çalıştayda gün boyu "Termal turizm", "Medikal turizm", "İleri yaş ve engelli sağlık turizmi", "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp" konularında oturumlar yapıldı.

        Çalıştaya, akademisyenler ve idari personel katıldı.

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