Diyarbakır'da "Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından "Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık turizmi alanındaki gelişimi daha ileriye taşıma hedefiyle yapılan çalıştayda, sağlık turizmini kapsayan mevcut durumların tespiti ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bulut, sağlık turizmi potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Serçek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan sunum yaptı.