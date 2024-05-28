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        Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri Diyarbakır'da çıkarıldı

        Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri, kaldırıldığı Diyarbakır'daki hastanede çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:01
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        Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri Diyarbakır'da çıkarıldı
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        Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri, kaldırıldığı Diyarbakır'daki hastanede çıkarıldı.

        Yenişehir Ortaokulunun bahçesindeki demir korkuluklardan atlamaya çalışan 13 yaşındaki Baran Koç'un koluna korkuluk demiri saplandı.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri korkulukları keserek Koç'u bulunduğu yerden kurtardı.

        Koç, kolundaki demir ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Koç'un koluna saplanan demir, cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

        Çocuğun, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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