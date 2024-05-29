Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Uzmanından "Oğul veren 'firari arılar'dan korkmayın" uyarısı

        OSMAN BİLGİN - RIDVAN KORKULUTAŞ -Uzmanlar, ana arı ile kovanı terk ederek ağaçlarda, elektrik direklerinde, çatılarda, kombilerde ve klima motoru gibi yerlerde oğul veren arıların saldırgan olmadığını, görüldüğü yerde yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından "Oğul veren 'firari arılar'dan korkmayın" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMAN BİLGİN - RIDVAN KORKULUTAŞ -Uzmanlar, ana arı ile kovanı terk ederek ağaçlarda, elektrik direklerinde, çatılarda, kombilerde ve klima motoru gibi yerlerde oğul veren arıların saldırgan olmadığını, görüldüğü yerde yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

        İlkbaharda süratle çoğalan ve artık kovana sığamayan arı kolonisinde mayıs ayında başlayan oğul (Koloni halinde yaşayan arıların neslini devam ettirebilmek amacıyla ana arı ile bir kısmının kovanı terk etmesi veya arıcı tarafından yeni bir koloni oluşturulması) mevsimi haziran ayının ortalarına kadar sürüyor.

        Bu süreçte kovanlardan çıkan arılar kırsalda veya şehir merkezlerinde ağaçlarda, elektrik direklerinde, çatılarda, kombilerde ve klima motoru gibi yerlerde oğul veriyor.

        Bu arılarla kimi zaman yürüyüş kimi zaman piknik yaparken karşılaşılması tedirginliğe neden olsa da oğul veren arıların kovandan çıkmadan önce bol miktarda bal tükettiği için insanlara karşı saldırganlık refleksinin düşük olduğu belirtiliyor.

        - Piknik sırasında ağaçta yuvalanan arı kolonisi fark edildi

        Diyarbakır'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Devegeçidi Barajı bölgesine pikniğe giden öğretmen ve öğrenciler, bir ağaçta yuvalanmış arı kolonisini fark etti.

        Öğretmenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgede arıcılık yapan Mehmet Gümüş, arıların bulunduğu yere geldi.

        Gümüş'ün beraberinde getirdiği kovana kraliçe arının güvenli bir şekilde girmesiyle diğer arılar da onu takip etti.

        Gümüş, kovanla buluşan koloniyi diğer arıların bulunduğu bölgeye taşıdı.

        - "Firar eden arılar güvende olmuyor"

        Arıcı Mehmet Gümüş AA muhabirine, bilgi verilmesi üzerine getirdiği kovana arıları transfer ettiğini, bu dönemin arılar için oğul verme mevsimi olduğunu söyledi.

        "Firar eden arılar güvende olmuyor. Kovana bıraktığımızda ise arı güvende olur." diyen Gümüş, kovan dışında arı görüldüğünde yetkililere haber verilmesi gerektiğini belirtti.

        - "Gördüğünüzde korkmayın"

        Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programında Dr. Öğr. Üyesi Münire Turhan, mevsimsel koşullar nedeniyle iyi beslenen kraliçe arının bolca yavrulama yaptığını, kovanın dar gelmesiyle de bir kısım arıyla yuvayı terk ederek oğul verme eylemini gerçekleştirdiğini söyledi.

        Turhan, bu durumda kovandaki arıların tamamının firar etmediğine işaret ederek, "İngilizcede de 'escape' yani kaçış olarak geçiyor. Bunlara firari arılar ya da firar eden arılar da diyebiliriz." dedi.

        Arıların ağaçlara, elektrik direklerine, bina çatılarına, araç lastiklerine veya bir çamaşır ipine konarak oğul salkımı oluşturduğunu dile getiren Turhan, arıcıların kovandaki arıları başka bir kovana bölerek arıların firar etmesinin önüne geçebileceğini belirtti.

        Oğul veren arının kovandan çıkmadan önce bol miktarda bal tükettiğini, insanlara karşı saldırganlık refleksinin düşük olduğunu ifade eden Turhan, "Piknik yapan insanlarımız oğul veren arıları görürlerse korkmasınlar. Gördüklerinde arıcılara haber verebilir ya da Tarım ve Orman müdürlüklerine durumu bildirebilirler. Bal arısının herkesi sokan bir yapısı yoktur. Çalışmasına bakar ve belki rahatsız edildiğinde sokar. Onun için gördüğünüz oğullardan korkmayın, zararsızdırlar." diye konuştu.

        Vatandaşları yetkililere haber vermek noktasında duyarlı olmaya davet eden Turhan, arıcılara da arı kaybı yaşamamak için sürekli peteklerini kontrol etmeleri ve oğul verme döneminde fazla arıları başka kovanlara taşımaları hatırlatmasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler, İçkale Müze Kompleksinde konser verdi
        BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler, İçkale Müze Kompleksinde konser verdi
        Diyarbakır'da 113 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 113 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Başından ve kolundan vurulan Muhammed öldü; 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuk...
        Başından ve kolundan vurulan Muhammed öldü; 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuk...
        Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri Diyarbakır'da çıkarıl...
        Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri Diyarbakır'da çıkarıl...
        Diyarbakır'da "Ekonomi Buluşmaları" programı düzenlendi
        Diyarbakır'da "Ekonomi Buluşmaları" programı düzenlendi
        Dicle Üniversitesi'nde yenilenen İnme Merkezi törenle hizmete açıldı
        Dicle Üniversitesi'nde yenilenen İnme Merkezi törenle hizmete açıldı