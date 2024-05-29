Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

        DÜ Hukuk Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı, tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan attı.

        Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan 2. sınıf öğrencisi Mehmet Sımak, İsrail'in Filistin'de kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden hergün yeni katliamlar yaptığını söyledi.

        İsrail'in "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan Filistinlilerin üzerine bombalar yağdırdığını ifade eden Sımak, saldırılarda masum insanların katledildiğini belirtti.

        Sımak, şunları kaydetti:

        "Özellikle yaralıların, yaşlıların, hastaların, çocukların ve kadınların çatışma bölgelerinden uzaklaştırılarak güvenli bölgelere ulaşması ve bu bölgelerdeki her türlü askeri faaliyetin tamamen yasaklanması gerekmektedir. İsrail'in sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar uluslararası hukuka aykırı. İsrail'in Refah bölgesinde yerlerinden edilen Filistinli sivillere düzenlediği saldırılar açıkça uluslararası hukuk normlarına aykırılık teşkil etmektedir. Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak, İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik sistematik ve yaygın biçimde gerçekleştirdiği, soykırım ve savaş suçu teşkil eden saldırılarını durdurmak adına tüm uluslararası aktörleri inisiyatif almaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "anız yakmayın" uyarısı
        Diyarbakır'da "anız yakmayın" uyarısı
        Uzmanından "Oğul veren 'firari arılar'dan korkmayın" uyarısı
        Uzmanından "Oğul veren 'firari arılar'dan korkmayın" uyarısı
        BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler, İçkale Müze Kompleksinde konser verdi
        BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler, İçkale Müze Kompleksinde konser verdi
        Diyarbakır'da 113 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 113 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Başından ve kolundan vurulan Muhammed öldü; 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuk...
        Başından ve kolundan vurulan Muhammed öldü; 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuk...
        Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri Diyarbakır'da çıkarıl...
        Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri Diyarbakır'da çıkarıl...