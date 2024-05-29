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        Diyarbakır'da "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi

        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:10
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        Diyarbakır'da "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi
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        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan İl Müdürü Aydın Polat, kadınların, ailenin ve toplumun vazgeçilmez unsuru, gelecek nesillerin yetişmesinde de merkezi bir role sahip olduğunu söyledi.

        Polat, kadınların hak ettiği üstün kıymeti görmesi, kalkınmaya ivme kazandırması için eğitimin vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getirerek, "Kadın erkek fırsat eşitliği doğrultusunda kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması ve kadınların güçlenmesi öncelikli hedefimizdir. Çünkü biliyoruz ki; milletimizin en güçlü kalesi aile, bu kalenin en güçlü neferi de kuşkusuz kadınlarımızdır." dedi.

        Polat, 30'u aşkın kadın kooperatifinin de destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.

        Panel, sosyolog, iş uzmanı, mikro kredi uzmanı ile sosyal sigortalar kurumu görevlilerince yapılan sunumlarla sona erdi.

        Panele, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) bünyesinde çalışan kadınlar, aile destek merkezinden hizmet alan kadınlar ile kadın kooperatifi yöneticileri katıldı.

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