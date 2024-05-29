Diyarbakır'da erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı.
Mevlana Halit Mahallesi’ndeki evinde 3 gün önce ağabeyi tarafından, başından ve kolundan tabancayla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki M.V'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında polise teslim olan ve M.V'nin kız arkadaşı olduğunu belirten 16 yaşındaki M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.