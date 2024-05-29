Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:10 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Aziziye Mahallesi 624. Sokak'ta M.K. ve O.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.K. silahla, O.K. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!
        Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        16 yaşındaki kız dayısını bıçaklayarak öldürdü
        16 yaşındaki kız dayısını bıçaklayarak öldürdü
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Erden Timur yol ayrımında!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tu...
        Diyarbakır'da erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tu...
        Okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı
        Okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı
        Diyarbakır'da "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli...
        Diyarbakır'da "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli...
        Diyarbakır'da farklı medeniyetleri yansıtan sanat eserleri sergilendi
        Diyarbakır'da farklı medeniyetleri yansıtan sanat eserleri sergilendi
        Diyarbakır'da sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddia edilen kafe...
        Diyarbakır'da sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddia edilen kafe...
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını prote...
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını prote...