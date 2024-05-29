Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Aziziye Mahallesi 624. Sokak'ta M.K. ve O.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

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