Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi

        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümlerini en aza indirebilme konusunda önemli olan Yenidoğan Canlandırma Programı uygulama eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğünün eğitim salonunda gerçekleştirildi.

        Üç gün süren eğitime, kamu ve üniversite hastanelerinden 11 hekim, 4 ebe, 7 hemşire, acil tıp teknisyeni ile ambulans ve acil bakım teknikerinden oluşan 24 sağlık çalışanı katıldı.

        Eğitim programında, NRP eğitimcileri tarafından yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

        Yürütülen programlar ve çalışmalarla temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedefleniyor.

        Eğitimin son gününde yapılan yazılı ve uygulama sınavının değerlendirilmesi sonucu başarılı olan kursiyerlere eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Birlikte yaşadığı kadının kardeşini vuran avukata yoldan geçen jandarmanın...
        Birlikte yaşadığı kadının kardeşini vuran avukata yoldan geçen jandarmanın...
        Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tu...
        Diyarbakır'da erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tu...
        Okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı
        Okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı
        Diyarbakır'da "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli...
        Diyarbakır'da "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli...
        Diyarbakır'da farklı medeniyetleri yansıtan sanat eserleri sergilendi
        Diyarbakır'da farklı medeniyetleri yansıtan sanat eserleri sergilendi