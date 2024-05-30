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        Dicle Elektrik'ten "kaçak trafo" kullanımıyla ilgili açıklama

        Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçak elektrik kullananların normalden 9-10 kat daha fazla enerji tükettiğini belirterek, "Elektrik iletim hatlarında çoğu kez kalıcı hasarlar bırakan kaçak kullanımın faturası tüm Türkiye'ye çıkıyor. Milli ekonomimizi milyarlarca lira zarara uğratan kaçak trafoların denetim ve ticaretinin daha etkin regülasyonlarla kontrol altına alınması gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:41
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        Dicle Elektrik'ten "kaçak trafo" kullanımıyla ilgili açıklama
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        Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçak elektrik kullananların normalden 9-10 kat daha fazla enerji tükettiğini belirterek, "Elektrik iletim hatlarında çoğu kez kalıcı hasarlar bırakan kaçak kullanımın faturası tüm Türkiye'ye çıkıyor. Milli ekonomimizi milyarlarca lira zarara uğratan kaçak trafoların denetim ve ticaretinin daha etkin regülasyonlarla kontrol altına alınması gerekiyor." dedi.

        Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti verildiği, kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede de etkili stratejiler önererek çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen regülasyonlara uyum gösteren bir elektrik dağıtım şirketi olarak kaçak elektrikle mücadelede ciddi efor sarf ettiklerini ifade ederek, tarımsal sulama sahalarında sayıları binlere ulaşan kaçak trafoların bertaraf edilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Arvas, şunları kaydetti:

        "Kaçak elektrik kullananların normalden 9-10 kat daha fazla enerji tükettiğini gözlemliyoruz. Elektrik iletim hatlarında çoğu kez kalıcı hasarlar bırakan kaçak kullanımın faturası tüm Türkiye'ye çıkıyor. Türkiye’nin bir problemi olan trafo ticareti belli başlı illerde adeta bir sektöre dönüşmüş durumda. 150-200 bin lira veren herkes bu trafoları temin edebiliyor. Bu trafolarla tüketilen aşırı ve kaçak elektrik tüketimi bir yana, kaçak trafo montajı esnasında meydana gelen kazalar zaman zaman can kaybına da yol açıyor. Milli ekonomimizi milyarlarca lira zarara uğratan kaçak trafoların denetim ve ticaretinin daha etkin regülasyonlarla kontrol altına alınması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla konunun çok yönlü ele alınması ve regülasyonların yeniden gözden geçirilmesi, sürdürülebilir enerji arz güvenliğini garanti altına almak adına önemli bir adım teşkil edecektir."

        - Bu yıl 5 ayda 2 bin 800 kaçak trafo tespit edildi

        Kaçak trafoların insana ve doğaya da zarar verdiğine işaret eden Arvas, nisan ayında Şanlıurfa'da yaptıkları kontrollerde asgari 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 kayıt dışı elektrik trafosu tespit ettiklerini belirtti.

        Arvas, "2024'ün ilk günlerinden bu yana 650'si dron ile olmak üzere 2 bin 800 kaçak trafo tespiti gerçekleştirdik. Sadece Mardin'de tüketilen kaçak enerji 1,2 milyon hanenin tüketimine eşit. Her hanede 4 kişinin yaşadığını varsayarsak, bu da 4 milyon 800 bin kişinin enerji tüketimine denk geliyor." ifadelerini kullandı.

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