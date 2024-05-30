Diyarbakır'da 250 öğrenci "Dersimiz Doğa" etkinliğinde buluştu

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, "Dersimiz Doğa" etkinliğine katılan öğrenciler 15 alanda düzenlenen atölye etkinliklerine katıldı.

Sosyal tesislerdeki etkinlikte yer alan 5 okuldan 250 öğrenci, bitki besleme ve meyve yetiştiriciliği, kamp çadırı kurma ve kampçılık, çamur atölyesi, doğada sanat etkinlikleri, magnezyum çubuğu ile ateş yakma, renkli taşlar atölyesi, doğada ilk yardım, oryantiring, okçuluk, mikroskop ile doğadaki bitkileri inceleme gibi konularda gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katıldı, doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birim Koordinatörü Kerim Dağ, gazetecilere, öğrencilerde doğa ve çevre bilinci oluşturmak için düzenledikleri etkinliğin aynı zamanda eğitim niteliğinde olduğunu söyledi. Dağ, "Çocuklarımız şehirde dört duvar arasında eğitim görüyorlar. Evde de dört duvar arasındalar ve doğayı maalesef tanımıyorlar. Bugün burada çocuklara doğayı tanıtmaya çalışıyoruz. Doğayı yakından tanımalıyız, doğayı sevmeliyiz. Bugün bu bilinci çocuklarımıza aşılamak için bun etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tesisi değerlendirmek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Dağ, Orman Okulu Projesi hazırladıklarını belirtti. Dağ, "Burada bir Orman Okulu kuracağız. Doğa ile iç içe eğitim vermeyi planlıyoruz. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz sabahtan buraya gelip doğa hakkında akşama kadar eğitim görecekler." diye konuştu. Büyükşehir Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Hikmet Sarı da tesisin kapılarını öğrencilere açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Öğrenciler karnelerini alıncaya dek atölye eğitimlerinin devam edeceğini belirten Sarı, "1 Haziran itibarıyla da tesisimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak." ifadesini kullandı.