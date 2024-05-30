Diyarbakır'da belediyelerden çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapıldı

Diyarbakır'da Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile Hizmet İş Sendikası tarafından belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen sendika temsilcileri ve üyeler "Baskılar bizi yıldıramaz", "Derdimiz ekmeğimiz" yazılı dövizler taşıdı.

Belediyeden çıkarılan işçiler adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, 31 Mart'ta seçimi kazanan DEM Partili bazı belediyeler tarafından bazı işçilerin işten çıkarıldığını belirtti.

Tekdemir, şöyle dedi: "DEM'li belediyeler seçimlerden hemen sonra hukuk dışı uygulamalar, baskılar, sürgünler, işten çıkarmalarla barışçıl ve demokratik çalışma iradesini reddeden hukuk dışı yol ve yöntemlerle insanları emeği ve ekmeğinden etti. Hak, hukuk ve özgürlük söylemleriyle seçime giren, belediyeleri kazandıktan sonra çalışanları hedef alan, onları görev tanımlarıyla uymayan işlerde çalışmaya zorlayan, sürgünlere maruz bırakan ve işten çıkaran bir tabloyla karşı karşıyayız. İşçi ve memur kardeşlerimizin emeğini, ekmeğini göz ardı etmeyin, onlara saygı duyun. Hak-İş ve Memur-Sen olarak sonuna kadar işçi ve memur kardeşlerimizle dayanışmamızı büyüteceğiz, onların yanında olacağız ve asla bu yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara pabuç bırakmayacağız. Ekmeğimiz ve emeğimiz için mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız."