"TEB 44. Dönem Merkez Heyeti 1. Bölgeler Arası Toplantısı" Diyarbakır'da yapıldı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Uluslararası Adalet Divanı tüm saldırılarını durdurmasını istemesine rağmen İsrail en son Refah'ta sivillerin bulunduğu kampa saldırdı, onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Şiddeti artarak devam eden bu katliam artık katlanılmaz bir noktaya geldi. Bu vahşetin son bulması için topyekün tüm dünya ayağa kalkmalıdır." dedi.

Diyarbakır'da, "TEB 44. Dönem Merkez Heyeti 1. Bölgeler Arası Toplantısı" düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TEB Başkanı Arman Üney, tüm dünyanın siyasi, ekonomik, kültürel ve insani açıdan çok zorlu sınavlardan geçtiğini söyledi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkisini dile getiren Üney, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in tüm saldırılarını durdurmasını istemesine rağmen, İsrail en son Refah'ta sivillerin bulunduğu kampa saldırdı. Onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Şiddeti artarak devam eden bu katliam, artık katlanılmaz bir noktaya geldi. Dünyanın gözü önünde, bizim yanı başımızda gerçekleşen bu vahşet, artık bir ulusu sistematik bir şekilde yok etme, adeta bir soykırım boyutuna gelmiştir. Ümitsizlik her geçen gün artıyor, uluslararası topluma ve insanlığa olan güven her geçen gün daha da azalıyor. Derhal harekete geçilmeli ve tüm imkanlar kullanılmalı. Bu vahşetin son bulması için topyekün tüm dünya ayağa kalkmalıdır."

- "Ülkemiz ilaç pazarının 2028'de 763 milyar liraya ulaşması bekleniyor" Üney, Türkiye'nin ilaç pazarında 2023 ile 2028 yılları arasında yüzde 26'lık bir büyüme hedefi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "15-20 yıl önce dünya ilaç pazarında 13. sıralardayken 2018'de 20'li sıralara kadar geriledik. Şu an 19. sırada global pazardan yaklaşık yüzde 1'lik bir pay alıyoruz. Bu veriler neden önemli? Yenilikçi ilaç ve sağlık teknolojilerine erişimde Türkiye'nin bir yatırım ülkesi olması açısından elbette global pazardaki konumumuz önemli. Ülkemiz ilaç pazarının 2028 yılında 763 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Yani ilaç pazarımız, 2028 yılında 2023 yılı pazarına göre 3,5 kattan daha fazla büyümüş olacak. Ancak esas önemli olan ülkemizin bu globaldeki pazar payını, yerli ilaç sanayimizi güçlendirerek yükseltmek."