Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kortaş köyü mevkisindeki hemzemin geçitte, Ayhan G'nin kullandığı 26 TR 173 plakalı otomobile, Elazığ istikametine giden yük treni çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Nursel G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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