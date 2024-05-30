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        Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:42
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        Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kortaş köyü mevkisindeki hemzemin geçitte, Ayhan G'nin kullandığı 26 TR 173 plakalı otomobile, Elazığ istikametine giden yük treni çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki Nursel G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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