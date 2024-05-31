Diyarbakır'da 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ve 112 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeler ile bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ve 112 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.