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        Diyarbakır'da 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ve 112 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:24
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        Diyarbakır'da 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
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        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ve 112 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeler ile bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ve 112 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Ele geçirilen skunk ve kenevir bitkisi, numune alınmasının ardından imha edildi.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adiyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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