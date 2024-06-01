Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 60 yaşındaki kadın yaralandı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 60 yaşındaki kadın yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 60 yaşındaki kadın yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Uğrak Mahallesi'nde yaşayan Zülfiye Aydın (60), evlerinin önünde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Durumu gören mahalle sakinlerince kurtarılan Aydın, kolundan yaralandı.
Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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