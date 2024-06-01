Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 60 yaşındaki kadın yaralandı

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 60 yaşındaki kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 60 yaşındaki kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 60 yaşındaki kadın yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Uğrak Mahallesi'nde yaşayan Zülfiye Aydın (60), evlerinin önünde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Durumu gören mahalle sakinlerince kurtarılan Aydın, kolundan yaralandı.

        Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar

        Benzer Haberler

        JASAT, 4'ü cinayet, 45 suçtan aranan firariyi 11 yıl sonra operasyonla yaka...
        JASAT, 4'ü cinayet, 45 suçtan aranan firariyi 11 yıl sonra operasyonla yaka...
        Diyarbakır'da sadece 'Kürtçe' hizmet vereceğini açıklayan kafe sahibine ev...
        Diyarbakır'da sadece 'Kürtçe' hizmet vereceğini açıklayan kafe sahibine ev...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni ö...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni ö...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni ö...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni ö...
        Diyarbakır'da 9 kişinin ölümüyle başlayan aileler arasındaki husumet barışl...
        Diyarbakır'da 9 kişinin ölümüyle başlayan aileler arasındaki husumet barışl...
        Diyarbakır'da 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
        Diyarbakır'da 300 bin kök skunk, 34 bin 500 kök kenevir ele geçirildi