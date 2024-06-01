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        Vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu

        OSMAN BİLGİN - Erzurum'da geçirdiği kaza sonucu omuriliği zedelenen ve yürüme yetisini büyük oranda kaybeden 21 yaşındaki Şevval Kaya, vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:37
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        Vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu
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        OSMAN BİLGİN - Erzurum'da geçirdiği kaza sonucu omuriliği zedelenen ve yürüme yetisini büyük oranda kaybeden 21 yaşındaki Şevval Kaya, vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu.

        Yaklaşık 5 yıl önce dengesini kaybederek yüksekten düşen Kaya, omuriliği zedelendiği için yürüme yetisini kısmen kaybetti.

        Yeniden ayağa kalkmak için mücadele veren Kaya, birçok tedavi yöntemine de başvurdu.

        Bu süreçte ayakları ve bacaklarında yaralar oluşan Kaya, hem bunlardan kurtulmak hem de yeniden ayağa kalkabilmek için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haktan Karaman ile görüştü.

        Kaya'ya martta köy hücre tedavisi uygulanmaya başlandı. Tedaviye kısa sürede yanıt veren Kaya, geçmeyen yaralarından 2 ayda kurtuldu. Desteksiz yürümek isteyen Kaya'nın bacaklarında da his artışı yaşandı. İki seans tedavi gören Kaya'ya, 2 ay sonra üçüncü seans kök hücre tedavisi uygulanacak.

        Şevval Kaya, AA muhabirine, vücudundaki yaraların iyileştiğini görünce mutlu olduğunu söyleyerek, "3 senedir iyileşmeyen yaralarım vardı. Onlar bayağı iyileşti, yürümemde de gelişme oldu. Desteksiz daha uzun süre kendi başıma yürüyebiliyorum." dedi.

        - "Kök hücre tedavisinde amaç ölmemiş hücreleri onarabilmek"

        Prof. Dr. Haktan Karaman da kök hücre tedavisinde ilerleyen aşamalarda, bugün tıpta tedavisi bulunmayan birçok hastalığın tamamen ya da büyük oranda tedavi şansı olacağını belirtti.

        Bu konuda çok yaygın araştırmalar yapıldığına işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

        "Kökenimiz aslında kök hücreden oluşuyor. Döllenmiş yumurtadan oluşuyoruz. Döllenmiş yumurta en ana kök hücredir. Şu an yetişkin bir insanın vücudunda bulunan 37 trilyon hücre bir tane hücreden oluşuyor. Demek ki bu hücrenin yapamayacağı bir şey yoktur. Sadece bizim onu iyi organize etmemiz ve bunun yeteneklerini nasıl gerçekleştirdiğini keşfetmemiz gerekiyor."

        Karaman, omurilik yaralanmasında, sinir hücrelerinin ölümüyle sonuçlanan ağır hasarlar ortaya çıkabildiğini vurgulayarak, "Kök hücre tedavisinde amaç ölmemiş hücreleri onarabilmek." ifadesini kullandı.

        Kaya için planlanan üç seans sonunda iyileşme periyodunu takip edeceklerini dile getiren Karaman, "Bir yıl sonra yeniden görüşeceğiz ve esas o zaman tedavinin Şevval üzerindeki neticesini daha iyi yorumlama şansına sahip olacağız. Bir yıl sonraki duruma göre yeni rotamızı belirleyeceğiz. İstediğimiz düzeyde bir etki elde etmişsek bu bizi çok memnun edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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