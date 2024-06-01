Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:01 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        S.B'nin kullandığı 07 BUG 13 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Toplu Konutları 1. Cadde'de M.E.T'nin kullandığı 21 ABK 024 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Gazze Direnişi" adlı program düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gazze Direnişi" adlı program düzenlendi
        Vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu
        Vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu
        Diyarbakır'da tıp öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklar için takı ta...
        Diyarbakır'da tıp öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklar için takı ta...
        Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 60 yaşındaki kadın yaralandı
        Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 60 yaşındaki kadın yaralandı
        JASAT, 4'ü cinayet, 45 suçtan aranan firariyi 11 yıl sonra operasyonla yaka...
        JASAT, 4'ü cinayet, 45 suçtan aranan firariyi 11 yıl sonra operasyonla yaka...
        Diyarbakır'da sadece 'Kürtçe' hizmet vereceğini açıklayan kafe sahibine ev...
        Diyarbakır'da sadece 'Kürtçe' hizmet vereceğini açıklayan kafe sahibine ev...