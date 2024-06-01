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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 50 yaşındaki kadın, Diyarbakır'da tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:13
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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 50 yaşındaki kadın, Diyarbakır'da tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Kulaksız Mahallesi'nde yaşayan N.G, sokaktaki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Durumu fark eden yakınları tarafından kurtarılan N.G, baldırından yaralandı.

        Yakınları tarafından otomobil ile Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik polis kontrol noktasında getirilen yaralı, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        N.G, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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