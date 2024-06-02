Diyarbakır'da bazı öğrencileri, polis ekibi LGS sınavına yetiştirdi
Diyarbakır'da 7 öğrenci motosikletli Yunus ekibi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.
Diyarbakır'da 7 öğrenci motosikletli Yunus ekibi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.
LGS sınavına geç kalan ya da sınav yerini karıştıran öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timlerinden yardım istedi.
Motosikletli Yunus ekipleri, 7 öğrenciyi gerekli güvenlik önlemlerini alarak sınava girecekleri okullara yetiştirdi.
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