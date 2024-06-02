Diyarbakır'da bazı öğrencileri, polis ekibi LGS sınavına yetiştirdi

LGS sınavına geç kalan ya da sınav yerini karıştıran öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timlerinden yardım istedi.

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