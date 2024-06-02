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        Diyarbakır'da 31 Mart'ta kavga nedeniyle seçimin iptal edildiği mahallede muhtarlık seçimi yenilendi

        Diyarbakır'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde çıkan kavga nedeniyle seçimin iptal edildiği merkez Sur ilçesinin Sarıyazma Mahallesi'nde yeniden sandık kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:24 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:24
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        Diyarbakır'da 31 Mart'ta kavga nedeniyle seçimin iptal edildiği mahallede muhtarlık seçimi yenilendi
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        Diyarbakır'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde çıkan kavga nedeniyle seçimin iptal edildiği merkez Sur ilçesinin Sarıyazma Mahallesi'nde yeniden sandık kuruldu.

        31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Sarıyazma Mahallesi'nde yapılan seçimde çıkan kavgadan dolayı oylar sayılamayınca İlçe Seçim Kurulu kararıyla yeniden seçim yapıldı.

        Seçim güvenliği nedeniyle ilçe merkezindeki Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan tek sandıkta seçmenler oyunu kullandı.

        Muhtarlık için Ziver Lale aday oldu.

        56 kişinin kayıtlı bulunduğu mahallede 27 kişi oy kullandı.

        Kullanılan 27 oyun tamamını alan Lale, muhtar seçildi.

        31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy sayımı sırasında adaylar Ziver Lale ve Hilmi Lale ile yakınları arasında yaşanan kavga nedeniyle oylar sayılamamış, İlçe Seçim Kurulu kırsal Sarıyazma Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminin tekrarlanması kararını almıştı.

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