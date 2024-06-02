Diyarbakır'da 31 Mart'ta kavga nedeniyle seçimin iptal edildiği mahallede muhtarlık seçimi yenilendi

31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy sayımı sırasında adaylar Ziver Lale ve Hilmi Lale ile yakınları arasında yaşanan kavga nedeniyle oylar sayılamamış, İlçe Seçim Kurulu kırsal Sarıyazma Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminin tekrarlanması kararını almıştı.

Muhtarlık için Ziver Lale aday oldu.

31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Sarıyazma Mahallesi'nde yapılan seçimde çıkan kavgadan dolayı oylar sayılamayınca İlçe Seçim Kurulu kararıyla yeniden seçim yapıldı.

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