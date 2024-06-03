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        Diyarbakırlı "Şalvarlı Mourinho"dan Gazze'ye destek

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor'un teknik direktörü ve aynı zamanda apartman görevlisi Mezher Tekçi, sırtına astığı Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:04
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        Diyarbakırlı "Şalvarlı Mourinho"dan Gazze'ye destek
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        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor'un teknik direktörü ve aynı zamanda apartman görevlisi Mezher Tekçi, sırtına astığı Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ediyor.

        Merkez Kayapınar ilçesinde 126 daireli sitede 17 yıldır apartman görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Tekçi, şapkasından ayakkabısına kadar tüm giysilerinde kentin spor kulüplerinin renkleri yeşil ve kırmızıyı tercih ediyor.

        Tekçi, ekmeğini kazandığı bu işin yanı sıra 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi'ndeki Seyrantepespor'un da gönüllü olarak teknik direktörlüğünü yapıyor.

        Binada "Kapıcılar kralı", sahada ise "Jose Mourinho" olarak nitelendirilen ve sosyal medyada açtığı "Şalvarlı Mourinho" hesabıyla ilgi gören Tekçi, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmadı.

        Günlük giyindiği yeşil kırmızı renklerdeki kıyafetlerinin üzerine Filistin bayrağı asan, boynuna Filistin'i temsil eden atkı takan Tekçi'nin protestosu bununla da sınırlı kalmadı. Tekçi, bina sakinlerinin siparişlerini temin ederken İsrail menşeli ürünleri satın almıyor.

        - "Herkes Filistin'e destek verdiğimi görsün"

        Mezher Tekçi, AA muhabirine, binada yıllardır kapıcılık yaptığını belirterek, renkli kişiliğinden dolayı maçlara da hazırladığı kendine özgü kıyafetlerle gittiğini söyledi.

        Diyarbakır'da kendisine "Şalvarlı Mourinho" diye hitap edildiğini dile getiren Tekçi, yeşil kırmızı renklerdeki giysileriyle kentte ilgi gördüğünü belirtti.

        Tekçi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının şiddetinin her geçen gün arttığına işaret ederek, İsrail'i protesto ettiğini söyledi.

        "Bina sakinlerinin siparişleri için markete gittiğimde İsrail mallarını almıyorum. İsrail'in saldırılarını kınıyorum. Filistin bayrağını sırtıma geçirdim, atkısını da boynuma taktım. Markete ve maçlara böyle gidiyorum. Herkes Filistin'e destek verdiğimi görsün." diyen Tekçi, Gazze'de sivillerin yaşadığı mağduriyetin ve acının kendisini etkilediğini ifade etti.

        Tekçi, İsrail'in katliam yaptığını dile getirerek, Filistin'e destek verilmesi gerektiğini belirtti.

        İsrail'in bu saldırılarının tüm Müslümanlara yönelik olduğunu vurgulayan Tekçi, saldırıları protesto etmek amacıyla Filistin bayrağı ve atkısını taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

        "İsrail'i protesto etmek için cadde ve sokakları dolaşıyorum. Lütfen İsrail'e destek vermeyelim. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Müslümanların bir olması lazım."

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