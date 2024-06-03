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        Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi

        Dicle Elektrik AR-GE Merkezinde, enerjide kayıp kaçak oranını düşürecek portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:57
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        Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi
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        Dicle Elektrik AR-GE Merkezinde, enerjide kayıp kaçak oranını düşürecek portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirildiği duyuruldu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin AR-GE merkezinde enerji dağıtımında kayıp kaçak oranınını azaltmak amacıyla başlatılan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onaylı "Orta Gerilim Havai Hatları İçin Ölçüm ve Haberleşme Cihazı Projesi" tamamlandı.

        Dicle Elektrik’in hizmet verdiği 6 ilde elektrik altyapısını güçlendirmek ve enerji verimliliğini artırmak için hazırlanan projenin sektöre model olması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, hizmet bölgelerinde yer alan 6 ilde çevre odaklı ve sürdürülebilir çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

        Arvas, şunları kaydetti:

        "Bu bağlamda, Dicle Elektrik AR-GE Merkezinde geliştirilen portatif ölçüm ve haberleşme cihazımız, orta gerilim havai hattına kolaylıkla monte edilebiliyor. Branşman noktalarında enerji ölçümü yapabilecek olan cihazımızın kayıp kaçak oranlarını azaltma çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Enerji sektöründe öncü bir adım olan bu projemiz, altyapımızı modernize ederken aynı zamanda montaj kolaylığı ile de dikkat çekiyor. Bununla birlikte 'Faydalı Model Belgesi' de alınan projemizin portatif ve önceki modellere kıyasla taşınılabilir yapısı, kullanım kolaylığını da ön plana çıkarıyor."

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