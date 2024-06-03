Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi

Dicle Elektrik AR-GE Merkezinde, enerjide kayıp kaçak oranını düşürecek portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirildiği duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin AR-GE merkezinde enerji dağıtımında kayıp kaçak oranınını azaltmak amacıyla başlatılan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onaylı "Orta Gerilim Havai Hatları İçin Ölçüm ve Haberleşme Cihazı Projesi" tamamlandı.

Dicle Elektrik’in hizmet verdiği 6 ilde elektrik altyapısını güçlendirmek ve enerji verimliliğini artırmak için hazırlanan projenin sektöre model olması bekleniyor.