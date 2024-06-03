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        Diyarbakır'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:47
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        Diyarbakır'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Köseli Mahallesi'nde Ş.N'nin (54) kullandığı 33 DUU 68 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ş.N'nin cenazesi sıkıştığı araçtan çıkarılarak Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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