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        Diyarbakır'da bisiklet tutkunları temiz çevre için pedal çevirdi

        Diyarbakır'da Dünya Bisiklet Günü ve Çevre Haftası dolasıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:27
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        Diyarbakır'da bisiklet tutkunları temiz çevre için pedal çevirdi
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        Diyarbakır'da Dünya Bisiklet Günü ve Çevre Haftası dolasıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

        Diyarbakır Valiliği koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tigris Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bisikletliler merkez Kayapınar ilçesindeki Dünya Kavşağı'nda bir araya geldi.

        Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, temiz çevre ve bilinçli toplum için düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu dile getirdi.

        Ayaz, bisiklet kullanımının toplumda yaygınlaşmasının hem doğaya hem de insanlara büyük faydalar sağlayacağını belirterek, "Çevre Haftası'nı ve Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Başlangıç düdüğüyle Dünya Kavşağından hareket eden bisiklet tutkunları, Tesisler Kavşağı'na kadar pedal çevirdi.

        Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Tigris Bisiklet Kulübü Başkanı Ali Alioğlu ve çok sayıda bisikletli katıldı.

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