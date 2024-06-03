Diyarbakır'da bisiklet tutkunları temiz çevre için pedal çevirdi

Diyarbakır'da Dünya Bisiklet Günü ve Çevre Haftası dolasıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tigris Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bisikletliler merkez Kayapınar ilçesindeki Dünya Kavşağı'nda bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, temiz çevre ve bilinçli toplum için düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu dile getirdi.