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        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildi, taş atılması sonucu 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:02
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        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
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        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildi, taş atılması sonucu 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek Diclekent Bulvarı'na yürümek istedi.

        Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

        Atılan taşlar nedeniyle 2 polis yaralandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

        Uyarıların ardından grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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