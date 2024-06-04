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        Diyarbakır'da özel öğrencilerin el sanatlarıyla yaptığı ürünler gelire dönüşüyor

        Diyarbakır'da Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencilerin el sanatlarıyla hazırladıkları ürünlerin satışı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:30
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        Diyarbakır'da özel öğrencilerin el sanatlarıyla yaptığı ürünler gelire dönüşüyor
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        Diyarbakır'da Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencilerin el sanatlarıyla hazırladıkları ürünlerin satışı yapılıyor.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli 96 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle fiziksel ve sosyal becerilerine katkı sağlamak için ahşap yakma ve seramik çalışması ile geri dönüşümden hediyelik eşya yapıyor.

        Öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışı, okul idaresince eğitim öğretim dönemi sonunda düzenlenen sergi ve kermeslerde gerçekleştiriliyor, elde edilen gelir okuldaki farklı projelerde kullanıyor.

        - "El sanatları alanında çok yetenekli öğrencilerimiz var"

        Okulun müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine, okulda "tarım", "konaklama ve seyahat" ile "el sanatları" alanında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

        9. sınıftaki öğrencilerini yetenekleri, ilgi ve fiziksel yeterliliklerine göre alanlara yönlendirdiklerini ifade eden Demirci, 10. sınıftan itibaren özellikle el sanatları alanında el ve zihin becerilerinin gelişimi için eğitim verdiklerini belirtti.

        Demirci, şöyle konuştu:

        "Birçok çalışmamız var. Her çocuğumuzu bireysel olarak yapabildiği ürünlere yönlendiriyoruz. El sanatları alanında çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bu ürünleri yapabildiklerini görünce öğrencilerimiz çok mutlu oluyor. Aileler için de bir motivasyon kaynağı. Bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaların yıl sonu sergisi oluyor. Çocuklarımızın yaptığı ürünleri sergiliyor ve bunların satışını sağlıyoruz. Satıştan elde edilen gelir bir sonraki eğitim öğretim yılının finanse edilmesi için kullanılıyor. Ayrıca gelirden öğrencilerin de yararlanmasını sağlıyoruz."

        El sanatları teknoloji öğretmeni Sevcan Tüzer de amaçlarının çocukların becerilerinin gelişmesini sağlamak olduğunu anlattı.

        Öğrencilerin severek bu çalışmanın içerisinde yer aldığını belirten Tüzer, "Çocuklar, 9. sınıfta gazeteyi bile tutamıyor, daha sonra aldıkları eğitimle ürün yapacak duruma geliyor." dedi.

        El sanatları öğretmeni Remziye Tanrıkulu ise el sanatlarıyla öğrencilerin yeteneklerini geliştirdiklerini vurguladı.

        Tanrıkulu, çok güzel ürünler yapan öğrencilerin el sanatı sayesinde mutlu ve huzurlu olduğunu kaydetti.

        12. sınıf öğrencisi Muhammed Yalçın, "Ahşap yakma yapıyoruz. Çok mutluyum. Okuldan mezun olduktan sonra el sanatları konusunda iş yeri açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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